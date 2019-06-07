Более 100 км дорог отремонтируют на Ямале в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году намерены отремонтировать более 100 км муниципальных и более 50 км региональных и межмуниципальных дорог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

"На Ямале за летний период отремонтируют более 100 км муниципальных дорог, свыше 50 км региональных и межмуниципальных трасс", - говорится в сообщении. Уточняется, что практически везде работы уже начались, по поручению губернатора они должны быть завершены к 1 октября.

По словам директора департамента Максима Першикова, при выборе объектов в муниципалитетах опирались на мнение жителей, также учитывали загруженность трассы и ее состояние. "Исходя из этого в этом году ремонтные работы предусмотрены не только на центральных улицах, но и на окраинах", - отметил он.

По словам главы департамента, "снизить уровень аварийности - одна из главных задач, связанных с ремонтом и реконструкцией автодороги "Коротчаево - Новый Уренгой", где за три года предстоит реконструировать 67 км трассы. Кроме того, продолжится строительство дороги "Надым - Салехард", которая обеспечит круглогодичный проезд до столицы региона. "В этом году дорожники должны построить 64 км трассы. Еще около 80 км закончат до конца 2020 года", - отметили в пресс-службе.

На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на Ямале до 2024 года будет направлено 19 млрд 651 млн рублей. В результате планируется довести протяженность автодорог, соответствующих нормативным требованиям с 66,1% до 67,7%. Работы будут вестись на 11-и участках автодороги "Сургут-Салехард", на дорогах "Ноябрьск - Вынгапуровский", "Тарко-Сале - Пурпе", "Лабытнанги - Харп" и на подъезде к городу Ноябрьск.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.