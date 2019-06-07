Mars запустит в Ростовской области вторую линию завода по производству кормов для животных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания Mars за 1,1 млрд рублей построит вторую линию завода в Ростовской области по производству кормов для домашних животных. Соответствующее соглашение в пятницу подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В подписанном документе предусматривается удвоение производственной мощности фабрики в Ростовской области за счет строительства второй линии по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестиции в проект составляют 1,1 млрд рублей. Строительство второй линии планируется завершить в 2020 году", - говорится в сообщении.

Завод по производству кормов для домашних животных компания открыла в регионе полтора года назад. Общая сумма инвестиций с начала реализации проекта в 2015 году составила более 6 млрд рублей.

"За последние пять лет популяция питомцев в стране возросла на 14%. При этом 40% домашних собак и кошек живет в центральном и южном регионах. Увеличение мощности предприятия позволит не только удовлетворять растущий спрос, но также развивать экспорт нашей продукции", - приводятся в сообщении слова президента Mars в России Валерия Щапова.

Ростовская фабрика является десятой производственной площадкой Mars в России, меморандум о ее строительстве был подписан на ПЭМФ-2015. В начале 2019 года предприятие вышло на 100% уровень от заявленной мощности. На сегодняшний день завод производит около 50 ассортиментных позиций полнорационных кормов популярных брендов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.