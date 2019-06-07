Лукашенко: вопрос компенсации потерь от некачественной нефти надо решать с РФ по-деловому

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Белоруссия должна в деловом ключе решать с Российской Федерацией вопрос по компенсации потерь от некачественной нефти. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, посещая ОАО "Нафтан".

"Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Но ползать на коленях не надо. Надо садиться и по-деловому решать", - сказал Лукашенко, которого цитирует агентство БелТА.

Глава Белоруссии сослался на сообщения неназванных СМИ, которые пишут, что ряд международных компаний потребовали от РФ возмещения ущерба из-за "грязной" нефти на сумму до $800 млн. "Но мы больше всего пострадали. А нам говорят: ну, что там, белорусы, - они ничего не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они [РФ], например, платят $800 млн ущерба, а мы больше всех пострадали, но $20 млн", - сказал Лукашенко.

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