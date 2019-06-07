{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы

В настоящее время обложение НДС операций по реализации услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа до 2021 года производится по ставке 10%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий бессрочно ставку НДС в размере 0% для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне московского авиаузла. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Закон устанавливает ставку НДС в размере 0% в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что все пункты маршрута (пункт отправления, пункт назначения, промежуточных посадок) расположены вне территории Московской области и территории города федерального значения Москвы", - говорится в сопроводительных документах.

В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом обложение НДС операций по реализации услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа до 1 января 2021 года производится по ставке 10%. Исключением являются операции, облагаемые до 1 января 2025 года по ставке НДС в размере 0%. К таким исключениям относятся услуги внутренних авиаперевозок пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен в Крыму, Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе.

В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в московских аэропортах, режим налогообложения, согласно закону, по ставке НДС в размере 10% сохраняется. В то же время принятые ранее решения в отношении авиаперевозок из Крыма, Калининградской области, Дальневосточного федерального округа и обратно по налоговой ставке НДС в размере 0% (в том числе в Москву и из Москвы) остаются в силе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Онлайн
Петербургский международный экономический форум - 2019. День второй
ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ
Читать полностью