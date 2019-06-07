В Пензенской области в августе запустят комплекс по производству яиц индейки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "Авиаген Торкейз Рус" (дочернее предприятие международной компании Aviagen Turkeys) запустит площадку по производству яйца индейки на территории Никольского района Пензенской области в августе 2019 года. Об этом сообщил ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

"Компания 28 августа открывает площадку по производству материнского стада индейки. Раньше у нас не было селекционной базы по индейке", - отметил Белозерцев.

В октябре 2017 года Aviagen Turkeys, группа компаний "Дамате", являющаяся российским лидером по производству мяса индейки, и правительство Пензенской области подписали трехсторонний протокол о намерениях. Он предусматривает строительство комплекса по промышленному производству яйца индейки - первого предприятия Aviagen Turkeys такого рода в России. После запуска предприятие будет поставлять яйца индейки ГК "Дамате".

Инвестиции в запуск 10 площадок составляют 1,9 млрд рублей. Как отмечается в бизнес-плане, реализация проекта позволит индустрии по производству мяса индейки быть менее зависимой от импортных яиц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.