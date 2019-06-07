"Росатом" и Удмуртия подписали соглашение о модернизации сетей Глазова на 1,1 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в коммунальные сети города Глазова до 2024 года будет вложено почти 1,2 млрд рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Росатом" будет в течение 15 лет вкладывать средства в сети водоснабжения и водоотведения [Глазова]. Предельная сумма расходов на создание и реконструкцию сетей на 2019-2024 годы составит 1,18 млрд рублей", - приводит слова Бречалова пресс-служба.

В сообщении уточняется, что "Росатом" проведет модернизацию городской инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, включая строительство новых объектов, реконструкцию и капремонт существующих объектов. Также будет проведена реконструкция очистных сооружений, применены новые технологии очистки вод, что позволит улучшить экологию.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.