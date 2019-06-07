Чижов заявил, что ни одна страна не сможет помешать строительству "Северного потока - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ни Дания, ни США, ни одна другая страна не сможет воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток - 2". Об этом в интервью ТАСС заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"На несколько недель или месяцев, наверное, им [датчанам] бы удалось [затянуть строительство "Северного потока - 2"], если новое правительство, которое называют левым, не изменит свою позицию. Но воспрепятствовать сооружению газопровода они в любом случае не смогут, - сказал Чижов. - Так же как это не смогут сделать и американцы. Так что на будущее "Северного потока - 2" я смотрю с оптимизмом".

Дипломат добавил, что пока рано забегать вперед и необходимо дождаться формирования нового правительства в Дании.

Комментируя угрозы США ввести санкции против России из-за строительства газопровода, российский постпред подчеркнул, что США также угрожают санкциями и многим другим странам и интеграционным объединениям. "Не только России. Евросоюзу, Китаю, Мексике и всем прочим", - резюмировал он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств (Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания.