Total очистила 70% своей загрязненной нефти, которая поступает из "Дружбы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Total очистила уже порядка 70% загрязненной нефти, которая поступает компании из трубопровода "Дружба". Об этом сказал глава Total Патрик Пуянне, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы уже очистили порядка 70% загрязненной нефти, сейчас завершается процесс промывки трубопровода по очистке нефти, которая идет через Польшу. Мы работаем с вовлечением всех участников", - отметил он.

По его словам, "Транснефть", прилагает все возможные усилия, несмотря на большие затраты.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе". В результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча. В "Транснефти" заявили, что загрязнение нефти в трубопроводе было умышленным.

По факту загрязнения возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак и белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам совещания договорились о мерах по очистке трубопровода, в результате чего поступление чистой нефти в направлении Польши должно произойти до середины июня. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.