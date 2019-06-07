Переговоры о поставках самолетов из РФ в Египет могут возобновить после запуска чартеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Переговоры по поставкам российских самолетов в Египет могут быть возобновлены после старта чартерного сообщения с этой страной, сообщил журналистам глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Что касается авиации - в этот раз мы не обсуждали, но рассчитываем на возвращение к этому вопросу, когда будут восстановлены [чартерные] маршруты. Собственно, мы с египетскими партнерами договаривались вернуться к этому вопросу после того, как возобновятся чартеры. Когда это произойдет? Рассчитываю, что в ближайшее время, но это зависит от многих факторов", - сказал Мантуров.

Он допустил, что это может произойти до конца 2019 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.