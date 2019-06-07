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ПМЭФ-2019

Кабмин согласовал покупку "Ростелекомом" доли ВТБ в Tele2

Председатель совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов заявил, что сделка согласована и обсуждению не подлежит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Ростелеком" согласовал с правительством сделку по приобретению доли ВТБ в Tele2. Об этом заявил журналистам специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель совета директоров "Ростелекома" Сергей Иванов.

"В правительстве [директива]. Сделка согласована и обсуждению не подлежит. Оформление документальное и юридическое идет своим чередом. Но даже без оформления всех директив последние годы Tele2 фактически находится под управлением менеджеров "Ростелекома". Финансовые условия и все согласовано, ВТБ войдет [в состав акционеров]", - сказал Иванов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о готовности директивы.

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