Рост потребительских цен в мае достиг 5,1% в годовом выражении

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Рост потребительских цен в РФ в мае по сравнению с апрелем 2019 г. составил 0,3%, в годовом выражении - 5,1%. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка ОФ

"По нашей оценке, основанной на недельных данных Росстата, в мае рост потребительских цен составил 0,3% в месячном выражении (5,1% - в годовом). Анализированные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен предварительно оцениваются на уровне, близком к 4%", - сказано в бюллетене.