Ростех и "Криптонит" определили доли участия в СП с инвестициями в 4 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) получит 25% плюс одну акцию, а предприятие "Криптонит" (входит в "ИКС Холдинг") 75% минус одна акция в совместном предприятии - научно-производственной компании "Криптонит", говорится в сообщении Ростеха. "Инвестиции в создание новой структуры, которая займется трансфером военных информационных технологий в гражданский сектор, составят 4 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

Договор купли-продажи акций НПК "Криптонит" в рамках Петербургского международного экономического форума заключили генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов и генеральный директор "ИКС Холдинг" и ООО "Криптонит" Антон Черепенников. Переход права собственности на акции будет зарегистрирован в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

В сообщении Ростеха отмечается, что совместное предприятие сконцентрируется на разработке IТ-продуктов гражданского назначения. Они будут основываться, в том числе, на военных технологических решениях производств и исследовательских институтов госкорпорации "Ростех". Кроме того, компания займется развитием собственных компетенций в области информационной безопасности и больших данных.

В числе ключевых направлений деятельности НПК "Криптонит" - криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, сетевая информационная безопасность, разработка новых стандартов для телекоммуникационной отрасли. Концерн "Автоматика" обладает необходимыми научно-исследовательскими компетенциями в области связи и информационной безопасности.

"Перед предприятиями радиоэлектронного кластера Ростеха стоит важная стратегическая задача - увеличить долю гражданской продукции до 60% к 2025 г. Создание совместного предприятия с такой крупной ИТ-структурой как "ИКС Холдинг" станет для нас еще одним шагом на пути к этой цели, даст возможность для создания новых высокотехнологичных решений и выхода на перспективные рынки, в том числе зарубежные", - отметил индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко.

"Перед НПК стоят амбициозные задачи, которые мы уже решаем усилиями талантливых молодых ученых и разработчиков. По сути, это уникальный для нашего рынка проект, в котором с момента запуска сформировались четыре лаборатории по ключевым направлениям, а в ближайшее время мы запустим еще две. Партнерство с Ростехом, который обладает мощной технологический базой, позволит нам стать главным научно-исследовательским центром не только в России, но и востребованным на международном рынке информационно-коммуникационных технологий", - отметил в свою очередь гендиректор НПК "Криптонит" Вартан Хачатуров.

О компании "ИКС Холдинг"

"ИКС Холдинг" - российская многопрофильная ИТ-структура, в основные задачи которой входят инвестиции, управление и консолидация на рынке телеком-медиа и технологий. "ИКС Холдинг" представляет собой единую экосистему из 23 ИТ-компаний, включающую холдинги "Цитадель", "Форпост", "КНС групп" (YADRO), "Криптонит" и АО "Петер-Сервис" (Nexign).