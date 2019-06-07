Газпромбанк и ГТЛК финализировали сделку по строительству угольного терминала Лавна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС /. Газпромбанк и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) финализировали сделку по строительству угольного терминала Лавна на берегу Кольского залива. Газпромбанк в рамках проекта планирует предоставить финансирование с лимитом свыше 30 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

"В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан акт финансового закрытия в рамках концессионного проекта по созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры морского порта города Мурманска. Проект предполагает строительство угольного терминала "Лавна" и проведение дноуглубительных работ в акватории порта", - говорится в сообщении банка.

"Комплекс перегрузки угля "Лавна" - пример эффективного сотрудничества бизнеса и государства в целях решения стратегических задач развития страны. Проект действительно знаковый как с геополитической, так и с экономической точек зрения. Уверен, его реализация станет важным шагом для повышения конкурентоспособности Российской Федерации в Арктическом регионе" - отметил вице-премьер Максим Акимов, присутствующий на церемонии подписания документа.

О проекте

Строительство угольного терминала "Лавна" на западном берегу Кольского залива включено в проект по развитию Мурманского транспортного узла в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". Угольный перевалочный комплекс мощностью 18 млн тонн в год, к которому сейчас идет прокладка железнодорожной ветки длиной 46 км, будет строиться на основе государственно - частного партнерства. Инвестором строительства угольного терминала выступает ООО "Морской торговый порт "Лавна", бенефициаром является ГТЛК.

За счет частных инвестиций будет построен современный угольный терминал "Лавна" и железнодорожная линия необщего пользования от станции Лавна до комплекса перегрузки угля. Объем инвестиций составляет около 25 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.