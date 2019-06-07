Завод по производству самолетов появится в Ступине в 2025 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Московской области и ООО "С 7 Аэро" заключили соглашение о строительстве в Московской области на территории городского округа Ступино завода по производству легких воздушных судов за 14 млрд рублей. Проект планируют завершить в 2025 году.

Соглашение подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный представитель ООО "С 7 Аэро" (S7 Airlines) Владимир Объедков.

Согласно пояснительным материалам к соглашению, на предприятии будут работать порядка 1 тыс. человек, средняя заработная плата на нем составит 60 тыс. рублей. Также в рамках договора планируется создать авиационный учебный центр для пилотов и площадку технического обслуживания и ремонта воздушных судов авиации общего назначения.

Начало строительства намечено на IV квартал 2019 года.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.