Перевалка нефти через морской порт Махачкалы увеличится в два раза в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Объем перевалки нефти в Махачкалинском морском торговом порту (ММТП) в текущем году увеличится в два раза, сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в пятницу на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который транслировал телеканал "Россия-24".

"За прошлый год там перевалка нефти выросла в два раза, а в этом году вырастет еще в два раза. Так что больше оптимизма", - сказал глава Дагестана.

Ранее сообщалось, что порт Махачкалы по итогам 2018 года стал лидером среди российских портов на Каспии по темпам прироста грузооборота. В прошлом году в дагестанском порту зафиксировано почти двукратное увеличение грузооборота - перевалено около 2,5 млн т различных грузов, что составляет 51,5% от общего грузооборота всех российских портов Каспийского бассейна. Перевалка нефти в махачкалинском порту за 2018 год выросла в два раза и составила более 2 млн т.

Глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики 20 марта сообщил, что по итогам 2019 года объем перевалки нефти через порт с учетом перевалки нефти из Туркмении и Казахстана может достичь 3,5 млн т, что в 3,5 раза больше, чем в 2017 году.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн т в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн т в год, железнодорожный и автопаромный терминал мощностью 1,3 млн т, зерновой терминал мощностью 0,5 млн т в год.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.