Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за снижение фильтрации запрещенного контента в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания Google снизила фильтрацию запрещенного контента в России, ей грозит штраф. Об этом журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"67,3%, по данным на 30 мая. Мы уведомили Google. Если в ближайшие время ситуация не исправится в лучшую сторону, мы намерены возбудить новое административное дело. Какой штраф и будет ли он, будет решать суд", - сказал Жаров. Он отметил, что ранее объемы фильтрации контента компанией составляли не менее 80%.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.