{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2019

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом за снижение фильтрации запрещенного контента в РФ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ранее объемы фильтрации контента компанией составляли не менее 80%, а на 30 мая упали до 67,3%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания Google снизила фильтрацию запрещенного контента в России, ей грозит штраф. Об этом журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"67,3%, по данным на 30 мая. Мы уведомили Google. Если в ближайшие время ситуация не исправится в лучшую сторону, мы намерены возбудить новое административное дело. Какой штраф и будет ли он, будет решать суд", - сказал Жаров. Он отметил, что ранее объемы фильтрации контента компанией составляли не менее 80%.

Согласно действующему законодательству, операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень таких страниц.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Жаров, Александр АлександровичРоссияПМЭФ-2019
ПМЭФ-2019
ДОМ.РФ и "Газпромбанк" подписали соглашение о выпуске ИЦБ на 350 млрд рублей
По мнению гендиректора ДОМ.РФ Артема Федорко, это позволит банку выдавать больше ипотеки и предоставлять клиентам более низкие ставки
Читать полностью