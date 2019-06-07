Минпромторг допустил небольшой рост производства автомобилей в России в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минпромторг допускает, что в текущем году возможен незначительный рост производства автомобильной продукции, предоставит отрасли меры государственной поддержки. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Если будет рост производства, то он будет в этом году небольшой. По крайней мере, к этому [к росту] мы будем стремиться с точки зрения, в том числе, мер государственной поддержки", - сказал Мантуров.

Он уточнил, что речь идет в первую очередь о производстве легковых автомобилей.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.