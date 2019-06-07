Первое в России соглашение о ГЧП в области информационных технологий подписано на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Первое в России соглашение о государственно-частном партнерстве (ГЧП) в области информационных технологий подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Подписи под документом о создании системы цифровой маркировки и прослеживания товаров поставили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

"Соглашение подписано на 15-летний период, в нем оговариваются все условия и требования, предъявляемые к партнерам и определяющие их ответственность, общие инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд рублей за 15 лет", - сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

Мантуров подчеркнул, что данное соглашение является важным этапом на пути цифровизации страны. "Результатом этого партнерства должен стать проект, не имеющий мировых аналогов, созданный для защиты интересов честного бизнеса и благополучия граждан. Важно, что сложный и дорогой технологический механизм будет реализован без использования средств федерального бюджета", - цитирует ЦРПТ главу Минпромторга.

Соглашение предполагает, что ЦРПТ за свой счет обеспечит всех производителей и импортеров, которые будут наносить маркировку, устройствами для получения цифровых кодов с криптографической защитой, а медицинские учреждения - регистраторами выбытия, необходимыми для контроля того, что лекарство дошло до пациента. Также инвестиции будут направлены на развитие общественного контроля. В частности, уже запущено мобильное приложение "Честный знак", позволяющее потребителям самостоятельно контролировать подлинность и заявленное качество продукции. В ЦРПТ его планируют развивать в дальнейшем за счет геймификации и кэшбеков для активных пользователей.

"Мы идем от отрасли к отрасли и переносим лучшие практики первых проектов на все последующие, предлагая эффективные решения участникам рынка и сокращая сроки внедрения. Помимо этого, мы меняем отношение потребителя к процессу покупки, даем возможность самостоятельно проверять любой товар и фиксировать нарушения", - отметил Дубин.

На данном этапе в соглашение вошли 13 товарных групп: меховые изделия, молочная и табачная продукция, лекарственные препараты, духи и туалетная вода, шины и покрышки, пять категорий товаров легкой промышленности, обувь, фотокамеры и вспышки.