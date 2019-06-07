"Газпром нефть", Repsol и Shell создадут СП для освоения месторождений на Гыдане

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть", крупнейшая испанская нефтяная компания Repsol и англо-голландская Shell создадут совместное предприятие для освоения Лескинского и Пухуцяяхского лицензионных участков на полуострове Гыдан. Соглашение о намерении подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает "Газпром нефть".

Основное соглашение будет подписано до конца 2019 года, сделку закрыть планируется в 2020 году. Доля российской компании в СП составит 50%, иностранных участников - по 25%, отмечается в сообщении.

"В портфель активов компании войдут лицензии на Лескинский и Пухуцяяхский участки на Гыданском полуострове. После закрытия сделки "Газпром нефть" будет владеть 50% в капитале совместного предприятия, доли Repsol и Shell составят по 25%", - сообщает российская компания.

Создание СП нацелено на объединение ресурсов и компетенций партнеров в освоении малоизученного поискового кластера на северо-востоке полуострова Гыдан.

Об участках Гыдана

Лескинский лицензионный участок относится к Таймырскому району Красноярского края. Площадь актива составляет 3 тыс. кв. км, извлекаемые ресурсы нефти категории D2, по данным официальной оценки, составляют 100 млн тонн нефтяного эквивалента. Прилегающий к Лескинскому Пухуцяяхский лицензионный участок площадью 825 кв. км расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого округа. По официальной оценке, извлекаемые ресурсы углеводородов категории D1 и D2 составляют около 35 млн тонн нефтяного эквивалента.

Оба участка характеризуются слабой степенью изученности и значительной удаленностью от объектов транспортной и нефтегазовой инфраструктуры.

"Доля арктических проектов в портфеле "Газпром нефти" год от года растет - здесь мы осваиваем все новые территории и готовим базу для обеспечения будущей добычи. Гыдан пока остается слабо изученной территорией, однако мы понимаем, что в нем скрыт гигантский ресурсный потенциал. Консолидация усилий с Repsol и Shell, с которыми мы имеем опыт успешного сотрудничества в рамках текущих СП, позволит нам эффективно решить масштабную задачу по освоению новых перспективных активов" - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев.