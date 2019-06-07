Белоусов сообщил о трансформации модели взаимодействия региональных властей и бизнеса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Модель взаимодействия региональной власти и бизнеса, основанная на работе с якорными инвесторами, исчерпала себя, заявил в пятницу помощник президента России Андрей Белоусов на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019), посвященной национальному рейтингу состояния инвестклимата в регионах.

"Меняется модель взаимоотношения региональной власти и бизнеса. Еще пять лет назад абсолютно доминировала модель работы с якорными инвесторами, такая точечная работа - создание эксклюзивных условий для якорных инвесторов. Только эта модель себя полностью исчерпала, абсолютно. Прежде всего, потому что она не создавала доверие предпринимателей к власти", - сказал он.

Работать с якорными инвесторами, безусловно, необходимо, однако этот принцип во взаимоотношениях власти и бизнеса не может быть основным, именно поэтому ему на смену, по мнению Белоусова, пришла новая модель.

"У этой новой модели ядром являются те факторы, которые мы никогда не рассматривали факторами роста. Это прежде всего открытость, это справедливость по отношению к предпринимателям, это уважительность, это безусловно простота процедур", - сказал Белоусов. Именно эта модель, по его словам, позволяет региональным властям эффективно развивать бизнес.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.