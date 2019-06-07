Росгеология и РФПИ создадут венчурный фонд для разработки месторождений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Росгеология и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создадут венчурный фонд, который займется финансированием геологоразведочных проектов на ранней стадии разведки. Об этом в интервью на полях Петербургского международного экономического форума сообщил генеральный директор холдинга Сергей Горьков.

"Мы думаем о новых формах финансирования. К примеру, мы подписали соглашение с РФПИ по созданию венчурного фонда, который как раз займется финансированием проектов на ранней стадии разведки. Это чистый венчурный фонд", - сказал Горьков.

По его словам, в геологии никто не любит заниматься гринфилдами, всех интересуют браунфилды, готовое месторождение. "Поэтому во многих компаниях часть месторождений находится в пограничной стадии разработки - излишние риски компании на себя не берут, а инструментов для того, чтобы довести проект до стадии гринфилда, нет. Соответственно, нужен, с одной стороны, технический инструмент, с другой - финансовый, и именно эти пробелы мы хотим закрыть созданием венчурного фонда", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что соглашение готовилось два месяца.

По его мнению фонд будет интересен в том числе и иностранным партнерам. "Это могут быть и арабы, и китайцы, возможно, европейские партнеры - фонд создает совершенно новый финансовый инструмент, управленческий", - сказал Горьков.

Росгеология - многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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