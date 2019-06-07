Премьер Эстонии предложил странам Балтии установить пошлину на импорт электроэнергии из РФ

ТАЛЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Страны Балтии должны рассмотреть вопрос о введении пошлин на закупку электроэнергии у не входящих в ЕС государств. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом, сообщило в пятницу коммуникационное бюро правительства Эстонии.

"Синхронизация электросетей обеспечивает нашу энергетическую безопасность и способствует переходу на полностью открытый рынок энергии в нашем регионе. А до того мы должны защищать интересы наших участников рынка и взвесить возможности введения сетевой платы за поставляемую из третьих стран электроэнергию", - сказал глава кабмина.

Ратас также призвал к скорейшей реализации проекта европейской железнодорожной магистрали Rail Baltica.

"Проект Rail Baltic важно продвигать как можно быстрее, чтобы развивать также сотрудничество с Финляндией и обеспечить европейское финансирование", - добавил он.

Ранее вице-канцлер отдела энергетики министерства экономики и инфраструктуры Эстонии Тимо Татар заявил, что Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.