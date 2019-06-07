Три компании из Китая планируют стать резидентами ТОР в новгородских Боровичах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Предприятия из Китая планируют стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногороде Боровичи Новгородской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Новгородской области Андрей Никитин в пятницу.

"В регионе есть бизнес Китая. Это сельхозпредприятия, и сейчас появляются несколько совместных промышленных предприятий. В основном, они собираются у нас развиваться на территории опережающего развития в Боровичах. Поэтому я думаю, мы сейчас будем работать с теми провинциями, откуда предприятия приходят в Боровичскую ТОР", - сказал Никитин.

В пресс-службе новгородского правительства ТАСС уточнили, что условиями работы на новгородской территории интересуются три предприятия из Китая, они планируют стать резидентами ТОСЭР в Боровичах.

Новгородский город Боровичи стал в апреле 2019 года второй в регионе (после моногорода Угловка) территорией опережающего развития. Основной резидент - индустриальный парк компании "Вилина", где реализуются три проекта по производству напольных покрытий, пленок ПВХ для мебельной промышленности, столовой клеенки. Власти рассчитывают, что ТОР позволит прилечь более 3 млрд рублей инвестиций к 2028 году.

Моногород Боровичи - второй по численности населения город региона. В нем проживает порядка 51 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.