"Мегафон" выкупил все свои акции, остававшиеся в свободном обращении

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дочерняя структура "Мегафона" "Мегафон финанс" выкупила 0,8% акций оператора, которые ранее находились на руках у миноритарных акционеров. Об этом говорится в материалах "Мегафона".

В результате компания получила контроль над 100% акций оператора.

Всего было выкуплено 4,97 млн акций по цене 659,26 рублей за бумагу. В общей сложности на выкуп этой доли было направлено 3,27 млрд рублей.

Компания "Мегафон финанс" объявила о намерении выкупить у миноритариев акции "Мегафона" в рамках обязательного предложения в конце 2018 года. В рамках данного предложения структура выкупила 20,36% акций "Мегафона", в результате чего ее доля в капитале оператора, вместе с акциями, принадлежащими ее аффилированным лицам, составила 99,2%.