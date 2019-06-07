Глава Минсельхоза: рост сельхозпроизводства в России в 2019 году может составить 1%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Рост сельхозпроизводства в России по итогам 2019 года может составить 1%, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Индекс сельхозпроизводства в 2019 году, я думаю, составит 101%. Если брать индекс в целом по агропромышленному комплексу - это будет на уровне 102,3-102,5%", - сказал он.

В октябре 2018 года Патрушев говорил о том, что рост сельхозпроизводства в России в 2018 году может замедлиться до 1% против 2,4% в 2017 году, однако в 2019 г. ожидалась позитивная динамика. В январе 2019 года в кулуарах сельскохозяйственной выставки "Зеленая неделя" министр говорил, что рост отрасли АПК в 2019 году составит 1-1,5%.

Согласно данным Росстата, сельхозпроизводство в России в 2018 году снизилось на 0,6%, до 5,1 трлн рублей. По данным статистического ведомства, в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом рост сельхозпроизводства составлял 3,1%.