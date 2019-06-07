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ПМЭФ-2019

Силуанов: ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов могут уравнять с 2020 года

Глава Минфина назвал эту меру хорошей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для резидентов и нерезидентов в России могут уравнять с начала 2020 года, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Думаю, надо с начала следующего года, хорошая мера", - сказал Силуанов.

По его словам, соответствующий законопроект будет представлен в Госдуме в осеннюю сессию.

Ранее Силуанов говорил, что правительство РФ рассматривает вопрос о снижении ставки подоходного налога для иностранцев в РФ до уровня, установленного для россиян - 13% с действующих 30%.

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев неоднократно говорил, что правительство не рассматривает вопрос об изменении ставки НДФЛ для россиян. Минфин и его глава ранее называли НДФЛ одним из самых собираемых и стабильных налогов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичРоссияПМЭФ-2019
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