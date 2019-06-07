Мантуров: более 20 компаний готовы разместить свои производства в промзоне РФ в Египте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Свыше 20 российских компаний готовы разместить производства в российской промышленной зоне в Египте, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Более 20 компаний уже готовы к подписанию (соглашений) с Российским экспортным центром для размещения там производств", - сказал он.

По словам Мантурова, речь идет о компаниях в сферах производства машинотехнической и химической продукции, а также о компаниях, которые будут участвовать в строительстве атомной станции в Египте.

"Такого рода хабы мы тоже будем создавать при заинтересованности наших коллег в Восточной Азии, Южной Африке, Латинской Америке", - заключил глава Минпромторга РФ.

В мае 2019 года правительство РФ утвердило правила предоставления бюджетной субсидии Российскому экспортному центру (РЭЦ) для создания и работы российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте. РЭЦ рассчитывает, что в этом году будет заключено порядка 100 соглашений о намерении компаний участвовать в проекте российской промышленной зоны в Египте, сообщил в середине мая глава РЭЦ Андрей Слепнев.

Глава администрации Суэцкого канала Мухаб Мамиш сообщал ТАСС, что российская промышленная зона в Египте будет запущена в конце 2020 года - начале 2021 года. По его словам, продукция будет востребована не только на египетском рынке, но и на рынках других стран Африки, а также Ближнего Востока и Европы.

О российской промзоне в Египте

Межправсоглашение России и Египта, регламентирующее параметры специальной зоны, было подписано 23 мая 2018 года. Проект РПЗ предусматривает образование особой зоны с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов, промзона будет расположена на востоке Порт-Саида.

По прогнозам Минпромторга РФ, реализация проекта займет около 13 лет, но уже к 2026 году компании - резиденты смогут производить продукцию на $3,6 млрд ежегодно. Российские компании получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергетические ресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также заранее подготовленную площадку. Первые компании, по расчетам Минпромторга, выйдут на площадку одновременно с началом строительства промышленной зоны, которое намечено на 2019 год.

Как сообщалось ранее, планируемые российские государственные вложения в развитие первичной инфраструктуры РПЗ составят около $190 млн, общий объем частных инвестиций за период реализации проекта оценивается в $7 млрд. Создание промзоны входит в мероприятия нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".