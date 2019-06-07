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ПМЭФ-2019

Минтранс будет настаивать на выплате дивидендов РЖД имуществом

Как ранее сообщал "Ъ", совет директоров РЖД на заседании 27 мая не принял решение по вопросу о выплате дивидендов за 2018 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ будет настаивать на выплате дивидендов "Российскими железными дорогами" (РЖД) имуществом. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РФ сообщил журналистам Евгений Дитрих.

"Готовят сейчас [решение о выплате дивидендов]. Мы предлагаем и будем настаивать на выплате дивидендов имуществом", - сказал Дитрих.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщало, что совет директоров РЖД на заседании 27 мая не принял решение по вопросу о выплате дивидендов за 2018 год. По информации издания, против идеи выплаты дивидендов имуществом выступил Минфин. В министерстве указывают, что бюджетное законодательство не позволяет платить дивиденды имуществом. Кроме того, передача в федеральную собственность движимого и недвижимого имущества требует финансово-экономического обоснования. Также у Минфина вызывал вопросы и общий размер дивидендов.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичПМЭФ-2019
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