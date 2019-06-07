Активная фаза реконструкции цирка в Пензе начнется в июне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции цирка в Пензе войдут в активную стадию в середине июня. Задержка была связана с необходимостью корректировки технической части проекта, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Строительство пензенского цирка на месте снесенного старого было начато в 2012 году, но затянулось из-за проблем с проектно-сметной документацией. В октябре 2018 года был определен подрядчик по завершению объекта - московская компания "Стройресурс", которая должна была приступить к работам в течение месяца после заключения контракта.

"Были технические моменты, которые нельзя было обойти, так как они связаны с безопасностью проведения работ: например, [прежним проектом была запланирована] не та арматура, не того сечения. Без корректировки нельзя было двигаться дальше. Сейчас на объекте работают 25 человек, но мы понимаем, что этого мало. С середины июня [подрядчик] планирует довести их число до 50-70 человек, они приступят к активной фазе достройки цирка", - сказал глава региона.

Белозерцев добавил, что сейчас на объекте проводятся работы, выполнение которых не требовало корректировки проекта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства области, в настоящее время ведется демонтаж перекрытий, а также кровельные работы в одном из блоков здания.

В настоящее время здание нового цирка готово на 70%. Согласно закупочной документации, цирк планируется достроить к декабрю 2020 года. Стоимость работ составляет 1,2 млрд рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.