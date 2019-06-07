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ПМЭФ-2019
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Миллер подтвердил готовность предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины

Ранее глава "Газпрома" отмечал, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа для конечного потребителя на Украине примерно на четверть
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром" готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.

Глава "Газпрома" также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.

"Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет "Оппозиционная платформа - За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа на Украину. Этот контракт будет прямой между "Газпромом" и украинской компанией-оператором <...> В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину", - сказал он.

Ранее, 22 марта в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. На ней Миллер отметил "заоблачный уровень" цен на газ на Украине для конечного потребителя и отметил, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.

В новость были внесены изменения (13:28 мск) - добавлены подробности.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияМиллер, Алексей БорисовичПМЭФ-2019
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