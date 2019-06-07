Миллер подтвердил готовность предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. "Газпром" готов начать переговоры по поставкам российского газа на Украину по цене на 25% ниже нынешней. Об заявил председатель правления компании Алексей Миллер по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время", - сказал он.

Глава "Газпрома" также заявил, что заключение прямого контракта на поставки газа Украине важнее контракта на транзит.

"Отмечаем тот энтузиазм и ту настойчивость, которую проявляет "Оппозиционная платформа - За жизнь" в организации прямых переговоров с российской стороной по продлению контракта на транзит через территорию Украины и по заключению контракта на поставку российского газа на Украину. Этот контракт будет прямой между "Газпромом" и украинской компанией-оператором <...> В последнее время неоправданно большое внимание уделяется только вопросу продления контракта на транзит. На самом деле первым, самым главным и самым значимым вопросом является заключение прямого контракта на поставку российского газа на Украину", - сказал он.

Ранее, 22 марта в Москве состоялась встреча Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в которой принял участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. На ней Миллер отметил "заоблачный уровень" цен на газ на Украине для конечного потребителя и отметил, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа примерно на четверть.

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