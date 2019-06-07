"Акрон" и Росбанк подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Акрон" и Росбанк в ходе Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Со стороны "Акрона" документ подписал председатель Совета директоров компании Александр Попов, со стороны Росбанка - председатель правления Илья Поляков.

Предметом соглашения является развитие, укрепление сотрудничества между сторонами, а также в области использования банковских продуктов и услуг, предоставляемых банком и международной финансовой группой Societe Generale.

Группа "Акрон" - один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, включает в себя производителей удобрений и продуктов оргсинтеза "Акрон" и "Дорогобуж". Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманский области и реализует проект по разработке Талицкого калийного месторождения в Пермском крае. Группе принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония) - и сбытовые сети в России и Китае.

Основной бенефициар компании - Вячеслав Кантор, который контролирует 88,3% "Акрона". В распоряжении Национального расчетного депозитария находятся 9,43% акций. Акции и глобальные депозитарные расписки компании обращаются на Московской и Лондонской биржах.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.