Промсвязьбанк готов профинансировать до 50% проекта по утилизации опасных отходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Промсвязьбанк обсуждает возможность предоставить Росатому финансирование в объеме около 18 млрд рублей на создание инфраструктуры по утилизации опасных отходов. Об этом сообщил ТАСС председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков в кулуарах Петербургского международного экономического форума .

"Промсвязьбанк обсуждает предоставление Росатому на реализацию проекта порядка 18 млрд рублей", - сказал он.

Федеральный проект "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" входит в структуру национальный проект "Экология", который реализуется в рамках майского указа президента России Владимира Путина. Общий объем финансирования по Федеральному проекту на период 2019-2014 год составляет 36,4 млрд рублей, из которых 17,7 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета. Оставшуюся сумму в размере порядка 18,6 млрд рублей. Росатом планировал привлечь из внебюджетных источников.

Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк и госкорпорация "Росатом" заключили в рамках ПМЭФ-2019 соглашение, которое подразумевает предоставление Росатому финансовых продуктов для создания инфраструктуры в рамках реализации проекта по утилизации опасных отходов.

В настоящее время в России наблюдается острый дефицит мощностей по обезвреживанию и правильной утилизации отходов I-II классов опасности. К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй - ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет.