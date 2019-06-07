ВЭБ.РФ может инвестировать в строительство ЦКАД-4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ может инвестировать в строительство четвертого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-4), сообщил журналистам в рамках Петербургского экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

"Мы прорабатываем возможности привлечения институтов развития, определимся в течение ближайших месяцев. Там существует некое ограничение, запрещающее компаниям, которые имеют госучастие, выступать в качестве инвесторов. Мы сейчас размышляем над тем, может быть нам эти ограничения снять и допустить участие по 4 пусковому комплексу ЦКАД, например, ВЭБ.РФ".

Как ранее сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, строительство ЦКАД-4 потребует дополнительных 2,6 млрд рублей частных инвестиций. По его словам, это связано с необходимостью выполнения работ по переносу сетей и изъятию дополнительных земельных участков.

Четвертый участок ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 "Дон". Этот отрезок будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово.

Ранее стоимость строительства четвертого участка составляла 85,4 млрд рублей, из которых 49,7 млрд рублей вносит государство, 35,7 млрд рублей - инвесторы. Достроить четвертый участок ЦКАД должны были к концу 2018 года, потом срок сдвинулся на декабрь 2019 года, а позднее - на октябрь 2021 года.

О проекте

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 530 км пройдет по территории Новой Москвы и Подмосковья приблизительно в 50 км от МКАД, параллельно Малому (А107) и Большому (А108) кольцам. Проект разделен на пять участков.

В феврале 2019 года Счетная палата, которая неоднократно находила нарушения при строительстве ЦКАД, подсчитала, что проект не будет завершен в установленные сроки из-за системных проблем. По мнению ведомства, основные причины срыва сроков - это низкое качество проектирования и длительность процедур по изъятию земельных участков. Кроме того, количество рабочих и техники на всех пусковых комплексах не соответствует проекту строительства.