Проект строительства туркомплекса на Голубых озерах в КБР оценивается в 4,5 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Проект строительства туристического комплекса с гостиницей на берегу Верхних Голубых озер в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) предполагает финансирование в размере 4,5 млрд рублей. Об этом врио главы региона Казбек Коков сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее сообщалось, что Кабардино-Балкария представила на рассмотрение в Министерство РФ по делам Северного Кавказа инвестиционный проект по строительству туристического комплекса с гостиницей, причалом и спортплощадкой на берегу Верхних Голубых озер в Черекском районе.

"Один из этих этапов, который входит в комплекс, уже реализуется - это гостиница с зонами отдыха. Полностью сам проект предусматривал 4,5 млрд рублей инвестиций", - сказал Коков. При этом врио главы региона подчеркнул, что более 50% финансирования реализации проекта - это средства частных инвесторов.

Голубые озера - группа из пяти карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер можно выделить Нижнее Голубое озеро (Цирик-Кель) и Верхние Голубые озера, в том числе Сухое и Секретное. Нижнее Голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса, выбросы сероводорода придают воде сапфирово-голубой цвет. Это одно из наиболее посещаемых туристами мест в регионе.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.