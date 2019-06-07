Алиханов заявил, что ЧМ-2018 позволил Калининграду сделать рывок в развитии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу, прошедший в 2018 году в России, позволил Калининграду и области в целом совершить рывок в развитии благодаря вложениям в инфраструктуру и продвижению региона как туристического центра. Такое мнение высказал в пятницу губернатор Калининградской области Антон Алиханов на сессии "Футбол в интерьерах большого города" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В Калининграде прошли четыре матча в рамках мирового первенства.

"Считаю, что для городской среды, для города Калининграда, в частности, это [ЧМ-2018] было совершенно необходимое мероприятие, и без чемпионата мира по футболу мы бы никогда не сделали такого рывка. Теперь мы вышли на совершенно иной уровень, который позволил нам ставить новые горизонты нашего развития и появляться на международной карте, как туристической, так и спортивной", - сказал Алиханов.

По словам губернатора, благодаря ЧМ-2018 в регионе создано 17 дорожных объектов, появились новые развязки, позволившие разгрузить транспорт. Кроме того, вокруг стадиона на острове Октябрьский создана новая территория, где планируется построить культурно-музейный центр, образовательный кластер, открыть хореографическую академию, филиал Третьяковской галереи, филиал Большого театра.

"Город и социум получают гораздо больше плюсов от проведения таких чемпионатов. Мы получили огромную рекламу, больше 100 тыс. иностранцев приехало в Калининград в течение четырех игр, я уверен, что мы еще будем ощущать волны туристов, которые по итогам чемпионата будут к нам приезжать", - сказал Алиханов. Он добавил, что введение с 1 июля электронных виз для иностранцев, въезжающих в область из-за рубежа, станет дополнительным стимулом для роста турпотока.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.