Глава "Алросы": сделка по приватизации завода "Кристалл" может быть закрыта в IV квартале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сделка по приватизации крупнейшего в России производителя бриллиантов - смоленского завода "Кристалл" может состояться в четвертом квартале текущего года. При этом актуализация стоимости предприятия еще не завершена, сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ-2019 президент "Алросы" Сергей Иванов.

"Актуализация (стоимости завода), по моей информации, еще не завершилась. Ее не мы проводим, ее проводит Росимущество", - сказал он.

"Я думаю, шансы (что сделка закроется в 2019 году - прим. ТАСС) есть. Я думаю, это скорее четвертый квартал", - добавил Иванов.

О сделке

"Кристалл" - единственное в стране производство полного цикла по обработке драгоценных камней всех размеров. Пакет акций смоленского завода находится в федеральной собственности. В марте 2018 года Минфин РФ сообщил о планируемой приватизации завода "Кристалл", в мае наблюдательный совет "Алросы" признал целесообразным приобретение 100% акций завода.

Первоначально сделку планировали закрыть до конца 2018 года, впоследствии - в первой половине 2019 года, однако у Минфина РФ возникли вопросы к оценке предприятия Росимуществом.

В апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что оценка на 31 марта 2018 года потеряла актуальность, и было принято решение об актуализации оценки Росимуществом.

"Алроса" добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. В 2018 году "Алроса" добыла 36,7 млн карат алмазного сырья, выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции в 2018 году составила $4,5 млрд.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.