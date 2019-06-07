Компания Роскосмоса разработает геоинформационные сервисы для Cбербанка

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Роскосмос и Сбербанк договорились о сотрудничестве в области разработки геоинформационных сервисов. Уполномоченным представителем для организации взаимодействия со стороны госкорпорации станет компания "Терра Тех", говорится в распространенном в пятницу сообщении Роскосмоса.

Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Стороны намерены взаимодействовать по ряду направлений, основным из которых будет создание и развитие современных геоинформационных продуктов и сервисов на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)", - говорится в сообщении. Соглашением предполагается проводить мониторинг строящихся жилых, коммерческих и промышленных объектов, которые финансируются за счет кредитов Сбербанка, а также мониторинг деятельности организаций в области сельского и лесного хозяйства.

Планируется распознавание объектов с использованием компьютерного зрения и искусственного интеллекта, а также создание сервисов для беспилотных летательных аппаратов, уточнили в Роскосмосе.

"Предлагаемые "Терра Тех" решения позволят в удобном веб-интерфейсе производить автоматизированный мониторинг деятельности организаций на любой территории, оценивать динамику изменений объектов интереса", - отмечается в сообщении. При этом все будет выполняться оперативно и работать в единой информационной среде "с автоматически генерируемыми аналитическими отчетами на базе объективной информации - данных ДЗЗ".

Отмечается, что использование геоинформационных сервисов поможет автоматизировать различные процессы в Сбербанке, а также облегчит создание целого спектра цифровых продуктов для экосистемы банка в интересах его клиентов и государства в целом.

О Сбербанке и "Терра Тех"

Сбербанк - крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов, на его долю приходится около трети активов всего российского банковского сектора.

"Терра Тех" - дочернее предприятие АО "Российские космические системы". Основное направление деятельности компании - разработка геоинформационных решений на базе источников пространственной информации, в первую очередь данных ДЗЗ, в интересах государства, коммерческих организаций и физических лиц.

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.