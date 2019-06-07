Минтранс РФ выделит регионам 20 млрд рублей на покупку пассажирского транспорта на газе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует выделить в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" 20 млрд рублей для приобретения 26 регионами пассажирского транспорта на газомоторном топливе. Об этом в пятницу на сессии "Газомоторное топливо и климат" Петербургского международного экономического форума сказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" в период до 2024 года мы планируем также оказывать содействие регионам в приобретении пассажирского транспорта на газомоторном топливе. На эти цели предусмотрено 20 млрд рублей", - сказал Дитрих.

По его словам, речь идет об адресной поддержке закупок транспорта, работающего на газомоторном топливе (ГМТ), в регионах, в которых уже созданы условия для их эксплуатации. "Таких субъектов РФ уже 26. Мы предлагаем объединить их в семь кластеров для ускоренного развития рынка газомоторного топлива. Это Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский и Сибирский кластеры", - пояснил Дитрих.

Для обеспечения связи между кластерами и расширения использования ГМТ в межрегиональном сообщении, добавил он, предлагается первоочередное строительство объектов газозаправочной инфраструктуры вдоль автодорог, которые объединяют регионы в этих кластерах.

Перспективы газомоторного топлива на транспорте

Как отметил Дитрих, возможность использовать природный газ как источник энергии в первую очередь на транспорте для России является конкурентным преимуществом и инструментом снижения вредных выбросов. Он отметил, что транспорт сегодня является одним из основных поставщиков загрязняющих веществ в атмосферу: на него приходится порядка 40% от их общего объема, при этом чуть менее 80% дает автомобильный транспорт.

"Полномасштабный переход автотранспорта на газ в ближайшие годы может сократить объемы выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота на 47%, углекислого газа на 42%", - сказал Дитрих.

Пока, по его словам доля природного газа в общем объеме потребления моторного топлива а РФ составляет менее 1%, при этом 99% потребления обеспечивает автотранспорт. "Резервы от перевода автотранспорта на ГМТ колоссальные", - отметил Дитрих.

Согласно транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля парка транспорта с двигателями на альтернативных видах топлива, в том числе ГМТ, должна составить минимум 49%. Помимо автотранспорта существенным потенциалом использования ГМТ обладает также железнодорожный транспорт, особенно при формировании тяжеловесных составов. "Первые отечественные газотурбовозы и маневровые тепловозы уже работают на пилотных участках", - сказал Дитрих, добавив, что РЖД планирует закупку 23 магистральных газотурбовозов и 51 маневрового газотепловоза в период 2020-2025 годов. Еще большим потенциалом потребления газомоторного топлива обладает морской транспорт, добавил он.

О форуме

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.