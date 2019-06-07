Компания "ЕвроХим" построит в Ленобласти еще один завод с инвестициями около $2,5 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Компания "ЕвроХим" (EuroChem Group AG), один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений, построит в Ленинградской области еще один завод, сообщил журналистам в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума владелец "ЕвроХима" Андрей Мельниченко, инвестиции в новый завод составят около $2,5 млрд, его планируют построить за четыре года. Другой завод компании в городе Кингисеппе в Ленинградской области был запущен 7 июня в режиме телемоста с ПМЭФ.

"Мы начинаем уже тендер по строительству [нового завода], проектирование закончено. Ориентируемся [построить] года за четыре. Объем инвестиций - примерно $2,5 млрд долларов, сумма будет немного уточняться", - сказал он.

Он добавил, что на заводе будут производить аммиак, карбид и метанол. "Данный завод очень важен для компании, производимый в Ленинградской области аммиак будет направляться на наш завод в Бельгии, в Антверпене, а завод в Литве будет второй основной адресат. Транспортные потоки будут идти через нашу базу в Эстонии. Проект реализуется с целью обеспечения деятельности наших активов на территории Европейского союза", - отметил Мельниченко.

На полях ПМЭФ был подписан меморандум о строительстве данного предприятия между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Мельниченко.

EuroChem Group AG - международная компания, один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Головной офис EuroChem Group AG расположен в Швейцарии, производственные, логистические, сбытовые предприятия - в Бельгии, Литве, Эстонии, Китае, России, Германии, США, штат сотрудников - более 25 тыс. человек. Предприятия EuroChem Group AG производят азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании, еще 10% акций косвенно принадлежат экс-генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.