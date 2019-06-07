"Сибур" и "Газпром" могут увеличить долю спецтехники "Сибура" на природном газе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Сибур" и "Газпром" подписали в ходе Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Подписи в документе поставили председатель правления, генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов и заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов.

Согласно документу, "Сибур" совместно с подрядными транспортными организациями рассмотрит возможность расширения использования автотехники на природном газе. В частности, стороны изучат возможности организации заправки транспортных средств и специальной техники на природном газе, которые обслуживают предприятия "Сибура" на объектах газозаправочной инфраструктуры "Газпрома".

Кроме того, стороны рассмотрят возможность совместной популяризации этого вида топлива.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.