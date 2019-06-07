Представители SAP и Siemens приедут в Россию для обмена опытом в сфере цифровизации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Представители немецких предприятий приедут в Россию в июле, чтобы обменяться компетенциями в области цифровизации фирм. Об этом сообщил операционный директор компании SAP Александр Клягер в рамках дискуссии, посвященной экономическим отношениям России и Германии, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В июле немецкие предприятия приедут в Россию с целью обменяться опытом и практиками в сфере цифровизации", - сказал Клягер.

Он также добавил, что российский рынок важен для Германии, и в последнее время немецкие коллеги уделяют большое внимание сотрудничеству не только с крупным российским бизнесом, но и со средним.

В свою очередь в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей ТАСС пояснили, что в Россию приедут представители компаний SAP, Siemens, Schenker и других компаний. Они посетят Северский трубный завод, завод "Уральские локомотивы", а также площадку "ИТ Системы".

Ранее российская делегация во главе с руководителем РСПП Александром Шохиным приезжала в Германию. Представители российского бизнеса посетили офисы компаний Siemens и Volkswagen.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.