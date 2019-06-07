Смоленский губернатор: регион попал в рейтинг инвестклимата АСИ за счет системного подхода

ТАСС, 7 июня. Попадание Смоленской области в национальный рейтинг инвестиционного климата по итогам 2018 года, который был презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, обусловлено системной работой региона по развитию инфраструктуры территорий муниципальных образований и внедрению модели взаимодействия власти и деловых кругов, сообщил журналистам глава региона Алексей Островский.

В рейтинге АСИ Смоленская область поднялась на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом и заняла 20 место.

"Благоприятствуя ведению бизнеса в регионе, мы поступательно развиваем инфраструктуру территорий муниципальных образований, сохраняем и приумножаем рабочие места, а увеличивающиеся поступления в бюджет направляем на реализацию национальных проектов. Мы планомерно внедряем модель взаимодействия власти и деловых кругов, когда приоритетами в работе является максимальная открытость, уважительное отношение и взаимная ответственность. Первостепенное внимание уделяем упрощению процедур ведения бизнеса и снижению административной нагрузки на него путем реформирования контрольно-надзорной деятельности. Результат налицо: сегодня Смоленская область в числе регионов-лидеров по состоянию инвестиционного климата", - сказал он.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал Смоленской области по итогам 2018 года составил 71,3 млрд рублей, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Одним из ключевых показателей, характеризующих динамику развития региона, является индекс физического объема инвестиций. По итогам 2018 года он превысил 117%, что на 13% больше, чем в среднем по России. Наибольший прирост отмечается в сельском и лесном хозяйствах, рыболовстве, обеспечении населения электроэнергией и газом.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Республика Татарстан, которая годом ранее была на третьем месте, поднялась на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - опустился на третье место.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.