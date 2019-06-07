Владимир Путин провел встречу с главами иностранных компаний на ПМЭФ. Трансляция завершена

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями иностранных компаний во второй день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представители бизнеса обсудили с президентом привлечение иностранных инвестиций и создание в России высокотехнологичных производств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.