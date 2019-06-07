ЕАЭС рассчитывает на саммите Россия - Африка подписать меморандум с Афросоюзом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) надеется на полях саммита Россия - Африка, который пройдет в Сочи 24 октября, подписать с Африканским союзом (АС) меморандум о взаимодействии. Об этом заявила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая.

Она отметила, что три года назад посещала штаб-квартиру организации в Аддис-Абебе. "Мы договорились, что будем готовить и по возможности заключим меморандум о взаимодействии между ЕАЭС и АС. Нам это кажется очень важным", - сказала министр.

"Надеемся, что нам удастся завершить работу над этим меморандумом и подписать его на полях этого саммита [Россия - Африка]", - подчеркнула Валовая.