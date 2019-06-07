"Газпром нефть" инвестирует в модернизацию Омского НПЗ более 100 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов РФ, компания "Газпром нефть", Росприроднадзор и правительство Омской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии в реализации федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Как сообщает в пятницу пресс-служба "Газпром нефти", компания инвестирует до 2021 года в модернизацию Омского нефтеперерабатывающего завода более 100 млрд рублей, что позволит предприятию снизить на 28% воздействие на окружающую среду.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск вошел в майский указ главы государства и обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

"В рамках Петербургского международного экономического форума подписи под документом поставили Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, губернатор Омской области Александр Бурков и генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский в присутствии председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова. Соглашение подтверждает намерения "Газпром нефти" продолжать развитие Омского нефтеперерабатывающего завода. <…> Объем инвестиций "Газпром нефти" в реализацию этих проектов превышает 100 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в комплексный план мероприятий экологического оздоровления Омска федерального проекта "Чистый воздух" вошли девять проектов по модернизации ОНПЗ, направленных на внедрение природоохранных технологий, строительство новых современных комплексов и вывод из эксплуатации установок предыдущего поколения. "Внесенные в сводный план проекты ОНПЗ позволят обеспечить 3,7% от общего объема снижения воздействия в регионе. С 2008 года Омский НПЗ уже сократил собственное воздействие на окружающую среду на 36%. В результате выполненных мероприятий оно будет снижено еще на 28%", - уточнили в "Газпром нефти".

По словам Кобылкина, вложенные средства позволят "Газпром нефти" сделать Омский НПЗ "максимально безопасным для окружающей среды, отвечающим самым жестким экологическим требования". Председатель правления "Газпром нефти" добавил, что забота об окружающей среде является одним из ключевых приоритетов для компании. "Омский НПЗ уже сегодня является одним из лидеров отрасли по внедрению природоохранных технологий. До 2021 года на предприятии будут построены инновационные очистные сооружения "Биосфера" и уникальная система автоматизированного мониторинга воздуха", - цитирует пресс-служба Дюкова.

"Газпром нефть" проводит масштабную программу модернизации Омского НПЗ совокупным объемом инвестиций более 300 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторных топлив Евро-5, существенно повысив энергоэффективность и экологичность производства. Продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого возрастет глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов.

О нацпроекте "Экология"

Нацпроект "Экология" включает подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.