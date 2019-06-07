Ростех планирует запустить в Дагестане программы производства гражданской авиатехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и Республика Дагестан подписали соглашение о совместной работе по разработке, экспорту и производству высокотехнологичной промышленной продукции, в том числе гражданской авиатехники. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГК "Ростех".

Документ, подписанный в рамках Петербургского экономического форума, определяет основы сотрудничества Госкорпорации и региона в реализации государственной промышленной политики и политики в области военно-технического сотрудничества, государственной программы вооружений, исполнения гособоронзаказа, а также федеральных целевых программ.

"Особое внимание будет уделено совместным научным исследованиям, внедрению в производство передовых технологий, сокращению сроков и стоимости создания высокотехнологичной продукции. Сейчас в регионе производятся компоненты для воздушных семейств "Су", "МиГ", "Ту", "Як", а также узлы и агрегаты для "Камазов" и "Мазов". При поддержке республики мы намерены развивать авиационное направление, запустив несколько программ производства перспективной гражданской авиатехники", - приводит пресс-служба слова главы Ростеха Сергея Чемезова.

Одним из таких проектов, по данным пресс-службы, станет легкий многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411, разработанный в конструкторском бюро Московского авиационного института. Его производство будет осуществляться на базе Кизлярского оборонного предприятия ОАО "Концерн КЭМЗ", входящего в Ростех.

"Для нас очень важно, что Корпорация вкладывает инвестиции в предприятия, расположенные на территории республики, предоставляет новые заказы, а значит дает и социальную защищенность тем, кто работает на этих предприятиях, стимулирует трудовые коллективы ставить перед собой новые, интересные и перспективные задачи, совершенствовать технологические подходы и принимать участие в новых проектах. Это крайне важно", - сказал по итогам подписания соглашения глава Республики Дагестан Владимир Васильев.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.