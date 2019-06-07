"Новатэк" договорился с Total, Siemens и "Зарубежнефтью" о сотрудничестве во Вьетнаме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. "Новатэк" подписал меморандум о взаимопонимании со структурами Total и Siemens, а также с "Зарубежнефтью" о сотрудничестве во Вьетнаме. Соответствующая договоренность достигнута в рамках Петербургского международного экономического форума, говорится в сообщении "Новатэка".

"Меморандум предусматривает развитие интегрированного проекта электрогенерации с использованием сжиженного природного газа во Вьетнаме", - сказано в пресс-релизе.

Как отметил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, рост экономики Вьетнама и спроса на электроэнергию в стране "создает благоприятные условия для развития газовой генерации и поставок сжиженного природного газа".

Опыт работы "Зарубежнефти" во Вьетнаме будет способствовать успешной реализации планов "Новатэка" на данном рынке, заключил Михельсон.