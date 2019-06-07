Мединский призвал регионы быть активнее в введении рибейтов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Минкультуры РФ призывает регионы быть активнее в введении рибейтов (возврата из бюджета региона через специально созданные кинокомиссии части понесенных затрат производителя кино или телесериала за съемки на своей территории) и готово оказывать максимальную поддержку в этом. Об этом в пятницу заявил министр культуры России Владимир Мединский в ходе дискуссии "Главные роли кинопроизводства в России" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы готовы максимально помогать - и системно, и в ручном режиме, чтобы снимали у нас. <…> Надо, чтобы иностранцы снимали все у нас", - сказал он.

Глава Минкультуры отметил, что нигде "нет такого удивительного сочетания дешевого сервиса, фантастических локаций и более-менее, не идеально, но более-менее подготовленных исторических кадров, как у нас". "Надо только создать условия. Давайте делать для этого все возможное, - сказал Мединский.

"Честно скажу, хоть бы один министр культуры, хоть бы один губернатор пришел ко мне и сказал: "Страстно хочу рибейты, мечтаю, чтобы не в Дубровнике снимали, дорисовывая замки, а у меня. Но денег в бюджете не хватает. Давайте договоримся - вы мне дадите субсидию на строительство сельских ДК дополнительно, а я за это затащу к себе "Игру престолов" или компанию из Голливуда", - добавил министр культуры РФ.

Но, по его словам, регионы жалуются на нехватку денег и не предпринимают никаких действий. "Но это живые деньги, рабочие места, эмоции. В Москве нет рибейтов пока, они будут. Кстати, там есть премия за образ Москвы. Вот я фильм "Миллиард" посмотрел - ну, кому-то нравится, кому-то не нравится, оценок давать не буду - но то, что это полуторачасовой рекламный ролик Москвы<…> Вот как надо делать. <…> Поэтому надо проявлять инициативу, - сказал Мединский.

В качестве примера он привел Казахстан, где недавно приняли решение о 30-процентном рибейте. "С ничтожным, очень небольшим по сравнению с нами бюджетом на господдержку кинематографии. Они каждый фильм под лупой рассматривают, поддержать или не поддержать", - сказал он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.