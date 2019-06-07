Фонд развития моногородов заключил на ПМЭФ первые сделки по льготным займам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Фонд развития моногородов подписал первые соглашения о предоставлении льготных кредитов компаниям из монопрофильных городов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщила в пятницу ТАСС глава фонда Ирина Макиева в рамках форума.

В марте Фонд развития моногородов открыл прием заявок на предоставление беспроцентных займов для предпринимателей, которые планируют реализовать проекты в моногородах. Предлагалось выдавать займы размером от 10 до 250 млн рублей на срок до 15 лет, отсрочка по погашению долга составит не более трех лет. При этом собственных средств инвестора должно быть не менее 20%.

"Первые заявки мы начали принимать с 15 марта, первые сделки подписаны на форуме", - сказала Макиева.

Она пояснила, что в работе сейчас находится более двух сотен проектов, 7 предзаявок уже получили гарантию банка и могут быть подписаны в ближайшее время. Однако, так как в фонд еще не перечислена субсидия за 2019 год, он сейчас может финансировать часть проектов только за счет дохода от предыдущих сделок и плановых погашений ранее выданных займов. "Есть заявки, [по которым] практически уже получена гарантия, мы же без гарантии не можем выдать [займ]", - добавила глава фонда.

В бюджете фонда, как сообщалось, на новые инвестпроекты в 2019 году заложено 1,3 млрд рублей. Если этот ресурс будет исчерпан, у организации есть возможность запросить у Минэкономразвития РФ дополнительное финансирование.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.