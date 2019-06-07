Омская область и "Эр-Телеком" договорились сотрудничать в цифровизации региона

ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области подписало на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве с российским телекоммуникационным холдингом "ЭР-Телеком Холдинг". Как сообщается в пятницу на сайте областной администрации, стороны намерены совместно развивать на территории сибирского региона телекоммуникационную инфраструктуру и цифровые сервисы.

"Соглашение о сотрудничестве правительства Омской области с "ЭР-Телеком Холдингом" подписано на полях ПМЭФ-2019. Губернатор Александр Бурков и президент акционерного общества Андрей Кузяев договорились объединить усилия для реализации на территории региона программы "Цифровая экономика РФ", - говорится в сообщении.

Согласно соглашению, стороны намерены совместно внедрять на территории Омска и Омской области стандарт "Умный город", который включает энергоэффективную интеллектуальную систему городского освещения, "Умный городской транспорт", "Умное ЖКХ", систему интеллектуального мониторинга и "Безопасный город/двор".

В пресс-службе уточнили, что "умные" системы позволяют повысить комфортность городской среды и общественную безопасность. Современные программные комплексы обеспечивают мониторинг работы общественного транспорта, контроль заполнения салона и остановок, парковок, организацию видеонаблюдения и дорожного движения, а также облегчают поиск людей. А внедрение системы управления освещением позволит добиться Омску существенной экономии расходов на электроэнергии за счет автоматического регулирования яркости освещения и его отключения в зависимости от времени суток и погодных условий.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.